COMPLET – Dédicace de Laura Swan Station Ausone Bordeaux

COMPLET – Dédicace de Laura Swan Samedi 8 novembre, 15h00 Station Ausone Gironde

Sur inscription obligatoire.

Cet événement est réservé aux plus de 16 ans. Merci de respecter cette consigne.

Inscription obligatoire ici : https://my.weezevent.com/dedicace-de-laura-swan

Retrouvez le livre : https://urls.fr/ah9H4l

« Un soir, Shayn cambriole la maison de June, une adolescente qui a hâte d’en finir avec le lycée. Lorsqu’il accepte un poste de remplaçant à l’institut privé de Sherborn, il réalise que June est l’une de ses élèves. » ©Electre 2025

Venez rencontrer Laura Swan à l’occasion de la sortie de l’édition collector de « Troublemaker » aux éditions BMR.