COMPLET – Dédicace de Morgane Moncomble, Station Ausone, Bordeaux

COMPLET – Dédicace de Morgane Moncomble Samedi 7 mars, 14h00 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Événement sur inscription obligatoire via le lien ci-après : https://my.weezevent.com/dedicace-de-morgane-moncomble

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez rencontrer Morgane Moncomble lors d’une séance de dédicace de son livre « La Révolte de la Reine » aux éditions Hugo Publishing.