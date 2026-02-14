COMPLET / Ecoutez battre de Klaire fait Grr, Gare Saint Sauveur, Lille

COMPLET / Ecoutez battre de Klaire fait Grr Samedi 28 mars, 18h00, 21h00 Gare Saint Sauveur Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:00:00+01:00 – 2026-03-28T19:15:00+01:00

Fin : 2026-03-28T21:00:00+01:00 – 2026-03-28T23:00:00+01:00

Écrivaine, podcasteuse et interprète mordante, Klaire fait Grr s’est imposée comme une voix incontournable de l’humour féministe. Performeuse hors-norme, elle interprète depuis 2021 ses chansons-pas-chantées, dans un show tendre et rageur.

Après le succès de son premier show musical « Le temps des sardines », Klaire fait Grr revient enflammer les coeurs avec 14 nouvelles chansons-pas-chantées. Des rigolotes, des pas du tout, des énervées et des féroces.

[21 h] Prolongez la soirée avec le concert de Blondasse

Un tribute ? Non. Une parodie ? Pas vraiment. Un carnage jouissif ? Carrément. Debbie Harry avait les cheveux platine, Blondasse a l’âme oxydée. Ici, on reprend Blondie, mais en français, sans complexe et sans brushing. Entre hommage sincère et délire assumé, Blondasse revisite Blondie avec une bonne dose d’autodérision, de sueur rock’n’roll et un humour blond platine. Un groupe qui ne se prend pas au sérieux… mais qui prend la scène très au sérieux. Bref : on respecte les tubes, mais pas trop quand même.

Gratuit sur inscription (COMPLET)

Durée 1 h 15

A partir de 14 ans

Samedi 28 mars, 18 h

Billetterie :

https://my.weezevent.com/ecouter-battre-cie-klaire-fait-grr

————————–

Textes et interprétation : Klaire fait Grr – Musiques, piano, guitare : Prisco Langet – Mise en scène : Karim Tougui

avec le soutien de la Manufacture Chanson

Magali Ruelland