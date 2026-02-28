Complet Faveurs de Printemps Louis LNR Folk Médiathèque Saint-John Perse Hyères
Complet Faveurs de Printemps Louis LNR Folk Médiathèque Saint-John Perse Hyères samedi 4 avril 2026.
Complet Faveurs de Printemps Louis LNR Folk
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 19:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Louis LNR est un artiste indépendant français qui invite à la contemplation. Sa voix feutrée et ses sonorités folk, soul et jazz explorent les émotions brutes.
.
Médiathèque Saint-John Perse Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 07 00 70 info@tandem83.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sold Out Faveurs de Printemps Louis LNR Folk
Louis LNR is a French independent artist who invites contemplation. His hushed voice and folk, soul and jazz sounds explore raw emotions.
L’événement Complet Faveurs de Printemps Louis LNR Folk Hyères a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme Provence Méditerranée