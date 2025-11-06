COMPLET Feu! Chatterton Pop-Rock Littéraire Grande Carène Brest
Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère
Début : 2025-11-06 20:30:00
Si vous aimez Bashung, Radiohead et Gainsbourg, vous aimerez ce groupe !
Trois ans après Palais d’argile, album-somme aux accents prophétiques, le quintet revient hanter la scène avec sa verve lyrique et son rock incandescent. Toujours aussi élégants, toujours aussi habités, ils réaffirment leur place à part celle d’un groupe qui chante le monde avec fièvre et style, plus incandescent que jamais !
Informations pratiques
Ouverture des portes à 19h30.
Le concert affiche complet. .
Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne
