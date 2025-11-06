COMPLET Feu! Chatterton Pop-Rock Littéraire Grande Carène Brest

COMPLET Feu! Chatterton Pop-Rock Littéraire Grande Carène Brest jeudi 6 novembre 2025.

COMPLET Feu! Chatterton Pop-Rock Littéraire

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 20:30:00

fin : 2025-11-06 23:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Si vous aimez Bashung, Radiohead et Gainsbourg, vous aimerez ce groupe !

Trois ans après Palais d’argile, album-somme aux accents prophétiques, le quintet revient hanter la scène avec sa verve lyrique et son rock incandescent. Toujours aussi élégants, toujours aussi habités, ils réaffirment leur place à part celle d’un groupe qui chante le monde avec fièvre et style, plus incandescent que jamais !

Informations pratiques

Ouverture des portes à 19h30.

Le concert affiche complet. .

Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COMPLET Feu! Chatterton Pop-Rock Littéraire Brest a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole