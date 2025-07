(COMPLET) Guillaume Meurice & Eric Lagadec vers l’infini mais pas au-delà Tours

(COMPLET) Guillaume Meurice & Eric Lagadec vers l’infini mais pas au-delà Tours vendredi 5 décembre 2025.

(COMPLET) Guillaume Meurice & Eric Lagadec vers l’infini mais pas au-delà

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 23:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Vers l’infini (mais pas au-delà)

(COMPLET)

Un spectacle de et avec Éric Lagadec et Guillaume Meurice

Vers l’infini (mais pas au-delà)

(COMPLET)

Un spectacle de et avec Éric Lagadec et Guillaume Meurice

Éric Lagadec (Astrophysicien / Enseignant-chercheur) et Guillaume Meurice (spécialiste autoproclamé de la connerie, auteur de conneries lui-même) nous proposent un voyage à travers ces deux infinis. On y croise des galaxies, des exoplanètes, Éric Ciotti, des milliardaires qui conduisent dans l’espace et de la matière grise ou noire.

On s’interroge sur notre finitude, on explore nos limites, on repousse notre ignorance jusqu’à l’infini… Mais pas au-delà… .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

To infinity (but not beyond)

(COMPLETE)

A show by and starring Éric Lagadec and Guillaume Meurice

German :

In Richtung Unendlichkeit (aber nicht darüber hinaus)

(VOLLSTÄNDIG)

Eine Aufführung von und mit Eric Lagadec und Guillaume Meurice

Italiano :

Verso l’infinito (ma non oltre)

(COMPLETO)

Uno spettacolo di e con Éric Lagadec e Guillaume Meurice

Espanol :

Hacia el infinito (pero no más allá)

(COMPLETO)

Un espectáculo de y protagonizado por Éric Lagadec y Guillaume Meurice

L’événement (COMPLET) Guillaume Meurice & Eric Lagadec vers l’infini mais pas au-delà Tours a été mis à jour le 2025-07-26 par ADT 37