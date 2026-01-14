[COMPLET] Impro kids Le Poulailler Le Havre
Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-22 15:00:00
2026-02-22
La Frit vous prépare un spectacle avec des improvisations variées où les thèmes seront proposés par les enfants eux-mêmes.
Et peut-être même qu’il y aura d’autres surprises.
Dès 4 ans Durée 1 heure
Spéciale pour jeune public .
