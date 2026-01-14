[COMPLET] Impro kids Le Poulailler Le Havre

[COMPLET] Impro kids

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La Frit vous prépare un spectacle avec des improvisations variées où les thèmes seront proposés par les enfants eux-mêmes.

Et peut-être même qu’il y aura d’autres surprises.

Dès 4 ans Durée 1 heure

Spéciale pour jeune public .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

