COMPLET – JEP 2026 – Visite du Royal Emeraude Hôtel Royal Emeraude Dinard

Informations pratiques

Dinard

COMPLET – JEP 2026 – Visite du Royal Emeraude

Hôtel Royal Emeraude 1 Boulevard Albert 1er Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les visites de l’hôtel Royal Emeraude sont complètes.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, l’hôtel Royal Émeraude vous ouvre ses portes.

Au cœur de la station balnéaire, à seulement quelques pas du Casino et de la plage de l’Écluse, revivez les fastes de la Belle Époque et visitez l’Hôtel Royal Émeraude. Cet hôtel de charme et de caractère abrite, sous sa verrière 1900, le bar « Le Darling » qui vous accueille dans une ambiance feutrée et confortable inspirée du voyage.

Visites commentées à 14h-14h30-15h30-16h.

Gratuit, jauge de 14 personnes par visite.

Réservation auprès du Royal Emeraude au 02 99 46 19 19. .

Hôtel Royal Emeraude 1 Boulevard Albert 1er Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 19 19

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English :

L’événement COMPLET – JEP 2026 – Visite du Royal Emeraude Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme