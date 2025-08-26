COMPLET Jeune Public Ça cartonne Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère
COMPLET Jeune Public Ça cartonne Saison Romans Scènes Théâtre de la Presle Romans-sur-Isère dimanche 8 mars 2026.
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-08 16:00:00
fin : 2026-03-08 16:45:00
2026-03-08
Cie Matic
Succès Festival Off Avignon 2024 [ESPACE ALYA] & Nouvelle participation en 2025
Théâtre de la Presle Quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
English :
Cie Matic
Successful Festival Off Avignon 2024 [ESPACE ALYA] & New participation in 2025
