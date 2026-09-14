Informations pratiques

Mimizan

COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET

38 Avenue Maurice Martin Mimizan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:20:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

LA FABRICATION DE LA PÂTE A PAPIER

GASCOGNE PAPIER, leader mondial de la fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie. La visite s’effectue en bus et vous découvrirez toutes les étapes de la transformation du billon au papier. Visite commentée par un salarié de l’usine .

Lieu et heure de RDV: 9h20 à l’Office de Tourisme de Mimizan, départ du bus à 9h45

Durée 2h30

Tarif:gratuit

Age min:15 ans

Obligatoire:

Pièce d’identité (pas de photocopie)

Chaussures fermées et pantalon + manches longues.

Bonne condition physique car variations de températures dans l’usine et des escaliers industriels ajourés à monter et à descendre.

L’OIT se réserve le droit d’annuler si les conditions ne sont pas respectées.

Réservation obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .

38 Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET

L’événement COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET Mimizan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Mimizan