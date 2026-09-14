COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET Mimizan
samedi 19 septembre 2026 · Mimizan
Informations pratiques
Mimizan
COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET
38 Avenue Maurice Martin Mimizan Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:20:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
LA FABRICATION DE LA PÂTE A PAPIER
GASCOGNE PAPIER, leader mondial de la fabrication du papier kraft, vous ouvre ses portes et vous invite à découvrir la fabrication du papier kraft naturel mono-matériaux biodégradable, recyclable, non blanchie. La visite s’effectue en bus et vous découvrirez toutes les étapes de la transformation du billon au papier. Visite commentée par un salarié de l’usine .
Lieu et heure de RDV: 9h20 à l’Office de Tourisme de Mimizan, départ du bus à 9h45
Durée 2h30
Tarif:gratuit
Age min:15 ans
Obligatoire:
Pièce d’identité (pas de photocopie)
Chaussures fermées et pantalon + manches longues.
Bonne condition physique car variations de températures dans l’usine et des escaliers industriels ajourés à monter et à descendre.
L’OIT se réserve le droit d’annuler si les conditions ne sont pas respectées.
Réservation obligatoire: https://reservation.mimizan-tourisme.com/ .
38 Avenue Maurice Martin Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET
L’événement COMPLET – Journée du Patrimoine – Visite de Gascogne Papier – COMPLET Mimizan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Mimizan
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