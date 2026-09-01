COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore Messanges
samedi 19 septembre 2026 · Messanges
Informations pratiques
Messanges
COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore
Avenue de l’Océan Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le sémaphore ouvre ses portes au public à l’occasion des journées européennes du Patrimoine.
Sur inscription uniquement auprès de l’office de tourisme au plus tard le mardi 16 au matin.
Les visiteurs devrons être porteur d’une pièce d’identité et sans aucun bagage ou sac à main.
COMPLET
le sémaphore ouvre ses portes au public à l’occasion des journées européennes du Patrimoine.
Sur inscription uniquement auprès de l’office de tourisme au plus tard le mardi 16 au matin.
Les visiteurs devrons être porteur d’une pièce d’identité et sans aucun bagage ou sac à main. .
Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 93 10
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English : COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore
The semaphore opens its doors to the public on the occasion of the European Heritage Days.
Registration only at the tourist office by Tuesday morning 16th.
Visitors must carry identification and no luggage or handbags.
L’événement COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore Messanges a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS
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