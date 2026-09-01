Informations pratiques

Messanges

COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore

Avenue de l’Océan Messanges Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le sémaphore ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Sur inscription uniquement auprès de l’office de tourisme au plus tard le mardi 16 au matin. Les visiteurs devrons venir avec leur pièce d’identité et sans aucun bagage ou sac à main.

COMPLET

le sémaphore ouvre ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine

Sur inscription uniquement auprès de l’office de tourisme au plus tard le mardi 16 au matin.

Les visiteurs devrons venir avec leur pièce d’identité et sans aucun bagage ou sac à main. .

Avenue de l’Océan Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 93 10

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English : COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore

The semaphore opens its doors to the public on the occasion of the European Heritage Days. Registration only at the tourist office by Tuesday morning 16th. Visitors must bring their identification and no luggage or handbags.

L’événement COMPLET // Journée européenne du Patrimoine – Visite du sémaphore Messanges a été mis à jour le 2026-09-08 par OTI LAS