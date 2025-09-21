COMPLET JOURNÉE ÉVÈNEMENT LE CHEMIN DE L’EAU THÉÂTRE VISUEL, L’EAU DES COLLINES CIE EN VOTRE COMPAGNIE La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries Hérault

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

es luttes autour de l’eau prennent une résonance poignante et actuelle dans cette adaptation de Jean de Florette. Deux comédiens, caméléons jubilatoires, donnent vie à toute une galerie de personnages dans une mise en scène inventive mêlant théâtre et création vidéo en direct.

Les enjeux de possession de l’eau sont au coeur du drame de Jean de Fleurette et de sa famille. Dans cette histoire, l’alliage entre l’humour et la violence des situations, l’ambivalence, voire la cruauté de certaines figures, offrent une parabole de notre temps, drôle et émouvante. Deux acteurs s’emparent avec jubilation du texte de Marcel Pagnol, dans un jeu-caméléon pour incarner une pléiade de personnages, tout en fabriquant en direct des images vidéo, tremplin pour l’imaginaire.

Durée : 1h15. Gratuit, dès 11 ans

Journée Événement le Chemin de l’eau L’ensemble des animations sont à retrouver dans le programme des JEP 2025 https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/journees-europeennes-du-patrimoine .

La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60

English :

he struggle over water takes on a poignant, contemporary resonance in this adaptation of Jean de Florette. Two actors, jubilant chameleons, give life to a whole gallery of characters in an inventive staging combining theater and live video creation.

German :

ie Kämpfe um das Wasser erhalten in dieser Adaption von Jean de Florette einen ergreifenden und aktuellen Widerhall. Zwei Schauspieler, jubilierende Chamäleons, erwecken eine ganze Galerie von Charakteren zum Leben in einer einfallsreichen Inszenierung, die Theater und Live-Videokreation miteinander verbindet.

Italiano :

a lotta per l’acqua assume una risonanza struggente e contemporanea in questo adattamento di Jean de Florette. Due attori, camaleonti esuberanti, danno vita a un’intera galleria di personaggi in una produzione inventiva che combina teatro e creazione di video dal vivo.

Espanol :

a lucha por el agua adquiere una resonancia conmovedora y contemporánea en esta adaptación de Jean de Florette. Dos actores, camaleones jubilosos, dan vida a toda una galería de personajes en una ingeniosa producción que combina teatro y videocreación en directo.

