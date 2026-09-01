COMPLET – Journées Européennes du Patrimoine autour de l’art déco – Visite de la Villa du Caruhel et son jardin japonais Saint-Quay-Portrieux
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Quay-Portrieux
Informations pratiques
Saint-Quay-Portrieux
COMPLET – Journées Européennes du Patrimoine autour de l’art déco – Visite de la Villa du Caruhel et son jardin japonais
Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dominant le port de Saint-Quay-Portrieux, la villa Le Caruhel est un joyau architectural Art déco et moderniste édifié à partir de 1910, célèbre pour ses décors d’Odorico et Mathurin Méheut.
Visites guidées d’une heure sur différents créneaux.
Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.
Pour s’inscrire, remplissez le formulaire en cliquant ici : https://app.questionnaireweb.com/f/451583/4qhQ1L8VtuFNdQsJwHgMw5
ATTENTION, places limitées. COMPLET le dimanche. .
Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64
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English :
L’événement COMPLET – Journées Européennes du Patrimoine autour de l’art déco – Visite de la Villa du Caruhel et son jardin japonais Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-09-11 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme
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