Informations pratiques

Saint-Quay-Portrieux

COMPLET – Journées Européennes du Patrimoine autour de l’art déco – Visite de la Villa du Caruhel et son jardin japonais

Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dominant le port de Saint-Quay-Portrieux, la villa Le Caruhel est un joyau architectural Art déco et moderniste édifié à partir de 1910, célèbre pour ses décors d’Odorico et Mathurin Méheut.

Visites guidées d’une heure sur différents créneaux.

Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ pour les moins de 18 ans, gratuit pour les moins de 6 ans.

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire en cliquant ici : https://app.questionnaireweb.com/f/451583/4qhQ1L8VtuFNdQsJwHgMw5

ATTENTION, places limitées. COMPLET le dimanche. .

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

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English :

L’événement COMPLET – Journées Européennes du Patrimoine autour de l’art déco – Visite de la Villa du Caruhel et son jardin japonais Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2026-09-11 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme