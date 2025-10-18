COMPLET Laura Laune Le Colisée Lens

COMPLET Laura Laune Le Colisée Lens samedi 18 octobre 2025.

COMPLET Laura Laune Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Après une tournée triomphale, Laura Laune revient sur scène avec un spectacle encore plus irrévérencieux et attendu que jamais.

Dans Glory Alleluia, Laura Laune confirme son statut d’ange noir de l’humour. Avec une plume acérée et un goût assumé pour le trash, elle aborde les sujets les plus sensibles avec un second degré redoutable. Ce nouveau spectacle, à la fois personnel et provocateur, repousse les limites de l’humour noir tout en dénonçant les absurdités de notre époque. Un seul en scène percutant, réservé à un public averti. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

After a triumphant tour, Laura Laune returns to the stage with a show that’s even more irreverent and eagerly awaited than ever.

German :

Nach einer triumphalen Tournee kehrt Laura Laune mit einer Show auf die Bühne zurück, die noch respektloser und erwartungsvoller ist als je zuvor.

Italiano :

Dopo un tour trionfale, Laura Laune torna sul palco con uno spettacolo ancora più irriverente e atteso che mai.

Espanol :

Tras una gira triunfal, Laura Laune vuelve a los escenarios con un espectáculo aún más irreverente y esperado que nunca.

L’événement COMPLET Laura Laune Le Colisée Lens a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme de Lens-Liévin