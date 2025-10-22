[COMPLET] Les Jardins Agricoles de Cécile THEORA production de thés et d’épices STESF 2025 Les Jardins Agricoles de Cécile Moëlan-sur-Mer

Les Jardins Agricoles de Cécile Kermeurzach Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Lancement du projet 2019 entre les deux ports de Moëlan-sur-Mer, Les Jardins Agricoles de Cécile forment un lieu singulier où la terre et l’océan dialoguent. L’axe agricole s’articule autour des plantes à boissons et des épices, avec une grande diversité de cultures théiers, maté, myrte, agrumes, baies poivrières, fruitiers, petits fruits et bien d’autres variétés. Après un long travail de préparation des terres (défrichage, clôture), les premières plantations ont vu le jour en 2021 pour une 1ère récolte en 2024.

Le nom de jardin agricole exprime ma volonté de cultiver autrement en laissant une place essentielle aux plantes botaniques, en valorisant la biodiversité et en pratiquant une polyculture respectueuse des écosystèmes. Ici, pas de culture intensive, mais un équilibre vivant entre les arbres, les arbustes, les plantes et la richesse naturelle du lieu.

Un espace agricole qui se veut poétique, nourricier et profondément enraciné dans son territoire breton.

Nous parcourrons ensemble un secteur du jardin, en marchant à travers les parcelles arborées. Vous découvrirez l’agencement singulier des cultures — théiers, maté, myrte, fruitiers, baies poivrières et autres plantes botaniques — dans un écosystème vivant qui mêle biodiversité et polyculture.

La visite se conclura par une dégustation de nos productions, pour prolonger le voyage des sens.

♿ Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap moteur. .

Les Jardins Agricoles de Cécile Kermeurzach Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

