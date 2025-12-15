[COMPLET] Mac Demarco Krakatoa Mérignac

[COMPLET] Mac Demarco Vendredi 11 septembre 2026, 20h00 Krakatoa Gironde

39 € (Prévente – Hors frais de location)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

MAC DEMARCO

Quelques jours après un concert parisien d’anthologie à la salle Pleyel, ayant affichant archi-complet, Mac DeMarco annonce une série de dates en France pour septembre 2026 ! Le songwriter canadien défendra sur scène l’album « Guitar », petit bijou folk minimaliste disponible depuis le 22 août 2025. Retrouvez Mac DeMarco en concert le 11 septembre 2026, au Krakatoa.

« Guitar » a été entièrement écrit et enregistré en novembre 2024 dans la maison de Mac à Los Angeles. À l’exception du mastering réalisé par David Ives, Mac a lui-même pris en charge tous les aspects du disque : de l’enregistrement au mixage (effectué au Canada), en passant par les clips et la pochette, tournés en autonomie à l’aide de trépieds. Il confie : « Je pense que Guitar est la représentation la plus fidèle que j’aie pu faire de l’endroit où j’en suis dans ma vie aujourd’hui. Je suis heureux de partager cette musique et impatient de jouer ces chansons partout où je le pourrai. »

Krakatoa 3, avenue Victor Hugo 33700 Mérignac Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mac Demarco en concert au Krakatoa mac demarco krakatoa