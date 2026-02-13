COMPLET / Nos 50 ans avec Renaud Capuçon – Orchestre National de Lille, Le Grand Sud, Lille

COMPLET / Nos 50 ans avec Renaud Capuçon – Orchestre National de Lille Mercredi 11 mars, 20h00 Le Grand Sud Nord

Tarif : 6€ – 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-11T20:00:00+01:00 – 2026-03-11T22:00:00+01:00

COMPLET !

Barraine, Symphonie n°2

Barber, Concerto pour violon

Brahms, Symphonie n°1

Pour célébrer ses cinquante ans, l’Orchestre National de Lille et Joshua Weilerstein partent en tournée avec un programme réunissant trois grands « B » de l’histoire de la musique : la première symphonie de Brahms, une œuvre de guerre d’Elsa Barraine et le Concerto pour violon de Samuel Barber, une œuvre qui occupe une place de choix dans le cœur de Renaud Capuçon.

Inscription sur liste d’attente : https://onlille.com/choisir-un-concert/categories/nos-50-ans-avec-renaud-capucon

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

Un concert incontournable !