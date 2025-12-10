Complet Objets de Noël Maison de la nature Limoges

Complet Objets de Noël

Maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-23

fin : 2025-12-23

Date(s) :

2025-12-23

Réalisez des marque places nature pour recevoir vos invités. Réalisez des boules de noël. Pour que tout le monde retrouve sa place à noël, fabriquez ces petits objets de fête qui feront honneur à vos invités. Pour un sapin bien décoré, installez les boules de noël de la nature. .

Maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com

English : Complet Objets de Noël

L’événement Complet Objets de Noël Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole