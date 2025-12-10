Complet Objets de Noël Maison de la nature Limoges
Complet Objets de Noël Maison de la nature Limoges mardi 23 décembre 2025.
Complet Objets de Noël
Maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Réalisez des marque places nature pour recevoir vos invités. Réalisez des boules de noël. Pour que tout le monde retrouve sa place à noël, fabriquez ces petits objets de fête qui feront honneur à vos invités. Pour un sapin bien décoré, installez les boules de noël de la nature. .
Maison de la nature 10 Allée de la Biodiversité Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 27 46 36 planim-nature@fdc87.com
English : Complet Objets de Noël
L’événement Complet Objets de Noël Limoges a été mis à jour le 2025-12-08 par OT Limoges Métropole