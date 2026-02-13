[COMPLET] Ouiiiii | Cie des Plumés, Le Grand Sud, Lille

[COMPLET] Ouiiiii | Cie des Plumés Vendredi 3 avril, 14h30, 20h00 Le Grand Sud Nord

[COMPLET]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-03T14:30:00+02:00 – 2026-04-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-03T20:00:00+02:00 – 2026-04-03T21:00:00+02:00

Ouiiiii, est un spectacle unique en son genre. Au plateau, ils sont 5 humains et 5 chiens. À la fois reflet du monde et échappatoire onirique face à la violence de celui-ci, ce spectacle aux couleurs pop vous invite dans un espace où les animaux ont la part belle et où se côtoient la joie, l’inquiétude et l’amour.Un univers surprenant qui met en lumière les liens puissants qui unissent les humains et les chiens. Laissez-vous surprendre par la complicité joyeuse et contagieuse de ces supers stars branchées à l’instinct. Le tout en musique live. Du jamais vu !

en coréalisation avec la Ville de Lille et le Grand Sud

Le Grand Sud 50 rue de l’Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 90 http://www.grandsud-lille.fr https://www.facebook.com/legrandsudlille/;https://www.instagram.com/legrandsudlille/ [{« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}] Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V’Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d’Arras (147) Parking : 190 places

Un partage de la scène entre chiens et humains pour nous traduire leurs liens inouiiiiis…

© Alain Dugard