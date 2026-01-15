Date et horaire de début et de fin : 2026-01-16 18:30 – 20:30

Gratuit : non Sur inscription

– COMPLET – Un oiseau persanD’Ahwaz à Nantes, Itinéraire d’une femme libreRécit de Fari Yazdani-Salimy écrit par Annie BoucherieEd. Résovilles Ce livre est le récit de l’itinéraire hors du commun de Fari Yazdani-Salimy : de sa jeunesse face à l’oppression grandissante en Iran, à l’incroyable traversée clandestine vers l’Europe, jusqu’à Nantes, la ville qui l’a accueillie, devenue son port d’attache.La petite rebelle défiant l’autorité et les conventions est aujourd’hui une militante déterminée et reconnue. Ce témoignage retrace son parcours, parsemé d’anecdotes et de souvenirs – tantôt émouvants, tantôt cocasses – qui se mêlent au vécu d’événements historiques souvent chaotiques.C’est l’histoire d’une femme qui a toujours placé la liberté au-dessus de tout. Une histoire singulière qui résonne avec la quête de toutes celles et de tous ceux qui refusent de plier. La rencontre sera suivie d’un temps de dédicace.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



