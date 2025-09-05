(Complet) Projection/débat The future of climbing ZA de le Roue Est Saint-Jean-en-Royans

(Complet) Projection/débat The future of climbing ZA de le Roue Est Saint-Jean-en-Royans vendredi 5 septembre 2025.

(Complet) Projection/débat The future of climbing

ZA de le Roue Est Croque Montagne Saint-Jean-en-Royans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 19:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

The Future of Climbing est un film documentaire de 52 minutes réalisé par le cinéaste multi-primé Guillaume Broust et mené par Cédric Lachat, le célèbre grimpeur suisse, qui explore les enjeux de notre sport.

Suivi d’un moment d’échange.

Sur inscription

.

ZA de le Roue Est Croque Montagne Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 26 64

English :

The Future of Climbing is a 52-minute documentary film by multi-platinum filmmaker Guillaume Broust and directed by renowned Swiss climber Cédric Lachat, exploring the challenges facing our sport.

Followed by a discussion.

Registration required

German :

The Future of Climbing ist ein 52-minütiger Dokumentarfilm des mehrfach ausgezeichneten Filmemachers Guillaume Broust unter der Leitung des berühmten Schweizer Kletterers Cédric Lachat, der die Herausforderungen unseres Sports erkundet.

Anschließend folgt ein Moment des Austauschs.

Auf Anmeldung

Italiano :

The Future of Climbing è un documentario di 52 minuti realizzato dal pluripremiato regista Guillaume Broust e diretto da Cédric Lachat, il famoso scalatore svizzero, che esplora le sfide che attendono il nostro sport.

Seguirà una discussione.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

El futuro de la escalada es un documental de 52 minutos realizado por el multipremiado cineasta Guillaume Broust y dirigido por Cédric Lachat, el famoso escalador suizo, que explora los retos a los que se enfrenta nuestro deporte.

Seguido de un debate.

Inscripción obligatoria

L’événement (Complet) Projection/débat The future of climbing Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-08-24 par Office de Tourisme Vercors Drôme