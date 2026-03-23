[COMPLET] Rando gourmande à la rencontre de producteurs Route des Fioles Aureille

[COMPLET] Rando gourmande à la rencontre de producteurs

Samedi 11 avril 2026 à partir de 8h.

ÉVÉNEMENT COMPLET.

Sous réserve de conditions météo favorables. Complet. Route des Fioles Mas de la Tapie Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

[COMPLET] La Municipalité d’Aureille vous propose sa Rando Gourmande à la rencontre de nos producteurs , samedi 11 avril à partir de 8h !Sportifs

ÉVÉNEMENT COMPLET



5e édition de la Rando gourmande à la rencontre de nos producteurs , organisée par la municipalité d’Aureille



Randonnée pédestre et visite des exploitations avec dégustation de leurs produits sur place

Maricera (Émilie et Nicolas Racamier)

Les Agneaux de Petite Provence (Sabrina Collavoli)

Ferme Bio Soleil (Caroline et Jean-Yves Francart)



Départ du Mas de la Tapie (Route des Fioles), 3 parcours proposés

9km 11km 12km



De retour au Mas de la Tapie apéritif et buffet avec produits du terroir

Animation musicale avec le duo acoustique folk rock Gillou et Emilien



Places limitées 80 personnes max.

Renseignements et inscription par téléphone auprès de la mairie d’Aureille .

Route des Fioles Mas de la Tapie Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

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English :

[FULL] The Municipality of Aureille is organising a ‘Rando Gourmande to meet our producers’ on Saturday 26 April from 8am!

L’événement [COMPLET] Rando gourmande à la rencontre de producteurs Aureille a été mis à jour le 2026-03-23 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles