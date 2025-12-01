Complet Réveillon de la St Sylvestre La Chapelle-Hermier
Complet Réveillon de la St Sylvestre La Chapelle-Hermier mercredi 31 décembre 2025.
Complet Réveillon de la St Sylvestre
Salle polyvalente 1 Place du Cap Joly La Chapelle-Hermier Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
.
Salle polyvalente 1 Place du Cap Joly La Chapelle-Hermier 85220 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 10 37 66 pyf27@aol.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Complet Réveillon de la St Sylvestre La Chapelle-Hermier a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays des Achards