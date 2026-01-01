COMPLET Saison Culturelle Magie et mentalisme Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

COMPLET Saison Culturelle Magie et mentalisme

Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Et si les coïncidences n’étaient pas dues au hasard?

C’est ce que LÉON vous propose de découvrir dans Illusion ou Coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.

A partir de 7 ans

Durée 1h15

.

Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

What if coincidences weren’t just coincidences?

That’s what LÉON invites you to discover in Illusion ou Coïncidence : a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.

Ages 7 and up

Running time 1h15

