COMPLET Saison Culturelle Magie et mentalisme Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

COMPLET Saison Culturelle Magie et mentalisme
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Et si les coïncidences n’étaient pas dues au hasard?
C’est ce que LÉON vous propose de découvrir dans Illusion ou Coïncidence une expérience interactive unique qui mêle magie, mentalisme et technologie.
A partir de 7 ans
Durée 1h15
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
English :
What if coincidences weren’t just coincidences?
That’s what LÉON invites you to discover in Illusion ou Coïncidence : a unique interactive experience combining magic, mentalism and technology.
Ages 7 and up
Running time 1h15
