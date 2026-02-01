[COMPLET] Soirée repas cinéma Les Bronzés Font du Ski Rue du Temple Mouriès
[COMPLET] Soirée repas cinéma Les Bronzés Font du Ski Rue du Temple Mouriès vendredi 27 février 2026.
[COMPLET] Soirée repas cinéma Les Bronzés Font du Ski
Vendredi 27 février 2026 à 19h.
Complet. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 19:00:00
2026-02-27
[ÉVÉNEMENT COMPLET] Soirée repas cinéma au Centre Culturel de Mouriès, le vendredi 27 février à 19h !Amoureux
ÉVÉNEMENT COMPLET RESTEZ CONNECTÉS POUR D’AUTRES DATES !
Organisé par Li Pichoulins
Nouveau à Mouriès, une soirée repas cinéma à thème !
Les règles du jeu
– Un film culte, projeté sur l’écran géant au centre culturel
– Un menu tiré du film
– Déguster ses plats en même temps que les acteurs à l’écran
– Salle décorée dans le thème
Une soirée conviviale entre le cinéma et la gastronomie !
1ère édition vendredi 27 février
Les Bronzés Font Du Ski
19h-20h apéritif (non compris)
20h début du film et repas
Crêpe au suc’ et bière
Cocktail vin chaud
Fondue savoyarde AOP avec patates et charcuteries
Tarte aux myrtilles
Café
Tartine de foune
Alcool de crapaud relevé au jus d’ail et échalote
1/4 de vin
21h30 fin du film
Menu enfant sur demande
Paiement à l’avance
60 places maximum, uniquement sur réservation auprès de l’association par téléphone ou sur nos réseaux .
Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 14 92 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
[EVENT FULL] Dinner and film evening at the Mouriès Cultural Centre on Friday 27 February at 7pm!
