[COMPLET] Soirée repas cinéma Les Bronzés Font du Ski Rue du Temple Mouriès

[COMPLET] Soirée repas cinéma Les Bronzés Font du Ski

Vendredi 27 février 2026 à 19h.

Complet. Rue du Temple Centre Culturel Mouriès Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

[ÉVÉNEMENT COMPLET] Soirée repas cinéma au Centre Culturel de Mouriès, le vendredi 27 février à 19h !Amoureux

ÉVÉNEMENT COMPLET RESTEZ CONNECTÉS POUR D’AUTRES DATES !



Organisé par Li Pichoulins



Nouveau à Mouriès, une soirée repas cinéma à thème !

Les règles du jeu

– Un film culte, projeté sur l’écran géant au centre culturel

– Un menu tiré du film

– Déguster ses plats en même temps que les acteurs à l’écran

– Salle décorée dans le thème



Une soirée conviviale entre le cinéma et la gastronomie !



1ère édition vendredi 27 février

Les Bronzés Font Du Ski



19h-20h apéritif (non compris)

20h début du film et repas

Crêpe au suc’ et bière

Cocktail vin chaud

Fondue savoyarde AOP avec patates et charcuteries

Tarte aux myrtilles

Café

Tartine de foune

Alcool de crapaud relevé au jus d’ail et échalote

1/4 de vin

21h30 fin du film



Menu enfant sur demande

Paiement à l’avance



60 places maximum, uniquement sur réservation auprès de l’association par téléphone ou sur nos réseaux .

Rue du Temple Centre Culturel Mouriès 13890 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 14 92 25

English :

[EVENT FULL] Dinner and film evening at the Mouriès Cultural Centre on Friday 27 February at 7pm!

