COMPLET Soirée spécial 14 juillet | Ponton Viva la Vida Ponton Viva la Vida Jarnac

Ponton Viva la Vida 14 Quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : Lundi 2025-07-14 18:00:00

fin : 2025-07-14 02:00:00

2025-07-14

À l’occasion de la Fête nationale, nous vous invitons à une soirée conviviale et privatisé pour célébrer cet événement emblématique jusqu’à 2h00 en profitant du feu d’artifice aux premières loges !

Attention places limitées !

Ponton Viva la Vida 14 Quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 38 96 11

English :

On the occasion of the Fête Nationale, we invite you to a convivial, privatized evening to celebrate this emblematic event until 2:00 a.m., with a front-row seat for the fireworks!

Places are limited!

German :

Anlässlich des Nationalfeiertags laden wir Sie zu einem geselligen und privaten Abend ein, um dieses symbolträchtige Ereignis bis 2.00 Uhr zu feiern und dabei das Feuerwerk aus der ersten Reihe zu genießen!

Achtung: Begrenzte Plätze!

Italiano :

In occasione della Festa nazionale, vi invitiamo a una serata conviviale e privata per celebrare questo evento emblematico fino alle 2.00 del mattino e godervi i fuochi d’artificio dalla prima fila!

I posti sono limitati!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta Nacional, le invitamos a una velada de convivencia y privada para celebrar este emblemático acontecimiento hasta las 2.00 h y disfrutar de los fuegos artificiales desde primera fila

Plazas limitadas

L’événement COMPLET Soirée spécial 14 juillet | Ponton Viva la Vida Jarnac a été mis à jour le 2025-07-11 par Destination Cognac