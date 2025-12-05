COMPLET / Spectacle à Laon Come back de Pierre-Emmanuel Barré Laon
COMPLET / Spectacle à Laon Come back de Pierre-Emmanuel Barré
2 Place Aubry Laon Aisne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 20:30:00
fin : 2025-12-05 22:00:00
Date(s) :
2025-12-05
Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré (avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)
2031. Ca y est Pierre-Emmanuel Barré est has-been.
Pour revenir sur le devant de la scène, il décide de créer un nouveau spectacle.
Mais pour dire quoi ?
RV dans le théâtre Guy-Sabatier de la MAL à 20h30 ! (durée 1h30)
2 Place Aubry Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 86 mal@ville-laon.fr
English :
A play by Pierre-Emmanuel Barré (with visual effects, sounds and all!)
2031. That’s it: Pierre-Emmanuel Barré is has-been.
To make a comeback, he’s decided to create a new show.
But to say what?
See you in the MAL’s Guy-Sabatier theater at 8:30pm! (duration: 1h30)
German :
Ein Stück von Pierre-Emmanuel Barré (mit visuellen Effekten, Geräuschen und so weiter hein!)
2031. Es ist soweit: Pierre-Emmanuel Barré ist has-been.
Um wieder ins Rampenlicht zu treten, beschließt er, ein neues Stück zu kreieren.
Aber was soll er sagen?
Wir sehen uns im Guy-Sabatier-Theater der MAL um 20:30 Uhr! (Dauer: 1,5 Stunden)
Italiano :
Una pièce di Pierre-Emmanuel Barré (con effetti visivi, suoni e tutto il resto!)
2031. Ecco: Pierre-Emmanuel Barré è un uomo finito.
Per tornare in auge, ha deciso di creare un nuovo spettacolo.
Ma per dire cosa?
Ci vediamo al teatro Guy-Sabatier del MAL alle 20.30! (durata: 1h30)
Espanol :
Una obra de Pierre-Emmanuel Barré (¡con efectos visuales, sonidos y todo eso!)
2031. Ya está: Pierre-Emmanuel Barré es un viejo conocido.
Para reaparecer, ha decidido crear un nuevo espectáculo.
Pero, ¿para decir qué?
Nos vemos en el teatro Guy-Sabatier del MAL a las 20.30 h (duración: 1h30)
