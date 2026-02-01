COMPLET Spectacle jeune public Le voyage du petit prince Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade

COMPLET Spectacle jeune public Le voyage du petit prince

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade Haute-Loire

Début : 2026-02-11 16:30:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Conte musical. Le petit prince part découvrir de nouvelles planètes, de nombreuses aventures l’attendent dans ce voyage extraordinaire. Par Marina Exbrayat. Pour les petites oreilles de 0 à 4 ans.

Centre Culturel de Saint-Germain-Laprade 2 rue du Soleil Levant Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 59 22 centreculturel@saintgermainlaprade.fr

English :

Musical tale. The Little Prince sets off to discover new planets, and many adventures await him on his extraordinary journey. By Marina Exbrayat. For little ears: 0 to 4 years.

