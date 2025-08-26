COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 36 – 36 – 36 EUR

Début : 2026-03-03 20:00:00

fin : 2026-03-03

De et avec Rudy Milstein

Un chef-d’oeuvre d’une vraie puissance comique, cinglant et tendre à la fois.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

English :

By and starring Rudy Milstein

A masterpiece of true comic power, scathing and tender at the same time.

