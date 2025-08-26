COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère mardi 3 mars 2026.
COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 36 – 36 – 36 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 20:00:00
fin : 2026-03-03
Date(s) :
2026-03-03
De et avec Rudy Milstein
Un chef-d’oeuvre d’une vraie puissance comique, cinglant et tendre à la fois.
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
By and starring Rudy Milstein
A masterpiece of true comic power, scathing and tender at the same time.
L’événement COMPLET Théâtre C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme