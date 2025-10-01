***COMPLET *** Théâtre « Du charbon dans les veines » Cahors
1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France
1958, à Noeux-Les- Mines, petite ville minière du Nord de la France. Pierre et Vlad sont les deux meilleurs amis du monde. Ils partagent tout leur temps en creusant à la mine, en élevant des pigeons-voyageurs et en jouant de l’accordéon dans l’orchestre local dirigé par Sosthène boute en train-philosophe de comptoir , personnage central de cette petite sphère joviale et haute en couleurs malgré la poussière du charbon. À partir du jour où la jolie Leila vient jouer de l’accordéon dans l’orchestre, le monde des deux meilleurs amis ne sera plus le même.
Du charbon dans les veines a reçu 5 Molières en 2025 Spectacle du Théâtre Privé ; Metteur en scène Jean-Philippe Daguerre ; Auteur Jean-Philippe Daguerre ; Comédienne dans un second rôle Raphaëlle Cambray ; Révélation féminine Juliette Béhar .
Place François Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 88 60
