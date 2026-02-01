COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 47 – 47 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras avec Guillaume de Tonquédec



Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A play by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras with Guillaume de Tonquédec



What would you do if you could go back in time and change the course of your life?

L’événement COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme