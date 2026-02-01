COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 28 février 2026.
COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 47 – 47 – 47 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Une pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras avec Guillaume de Tonquédec
Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 89 80 billetterie@ville-romans26.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A play by Patrick Haudecoeur and Gérald Sibleyras with Guillaume de Tonquédec
What would you do if you could go back in time and change the course of your life?
L’événement COMPLET Théâtre Mon jour de chance Saison Romans Scènes Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-26 par Valence Romans Tourisme