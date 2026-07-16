COMPLET-Vert par Nature : Teintures naturelles et Shibori, Relais Nature du Parc de la Deûle, Santes

Informations pratiques

COMPLET-Vert par Nature : Teintures naturelles et Shibori Samedi 8 août, 09h30 Relais Nature du Parc de la Deûle Nord

Atelier « Vert par Nature » : 4€ / 3€ – Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil du Relais Nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T09:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00

Fin : 2026-08-08T09:30:00+02:00 – 2026-08-08T12:30:00+02:00

Venez découvrir l’univers passionnant des couleurs issues de la nature en participant à un atelier Shibori. Cette technique ancestrale consiste à réaliser des pliages, nouages, serrages pour créer des motifs de réserve blanche. Après une introduction à la teinture végétale, Noémie Lemaire vous présentera différents motifs réalisables puis ce sera à vous de jouer ! Foulard ou tote-bag, vous repartirez avec votre création.

Rendez-vous : 9h30

Durée : 2h

Teintures naturelles et Shibori

La Fabrique aux cocons

Atelier Vert par Nature

Public : à partir de 6 ans

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Blanchisserie de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Exposition « La Nature retrouvée » de 14 h à 18 h

Accueil pour le « Vert par Nature » dès 9 h30

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Les prochains rendez-vous Vert par Nature :

peinture naturaliste

encre d’arbre

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 0320631122 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Réalisez un foulard ou un tote-bag personnalisé en vous initiant avec Noémie Lemaire à la technique du shibori. Après des nouages et un bain de teinture naturelle, motif et couleurs apparaîtront !

@noemie_lemaire