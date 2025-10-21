[COMPLET] Visite exceptionnelle de la plateforme de distribution de la SCARMOR Leclerc STESF 2025 Zone Industrielle de Kerandreo Riec-sur-Bélon

Zone Industrielle de Kerandreo Scarmor Leclerc Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-21 14:45:00

2025-10-21

La SCARMOR est l’une des 16 centrales d’achat coopératives du mouvement E. Leclerc. Berceau historique du mouvement créé en 1969, la SCARMOR regroupe, sur 4 sites, près de 500 collaborateurs dédiés à l’optimisation et à la performance des 43 magasins des départements du Finistère, des Côtes d’Armor et du Morbihan.

La Scarmor Riec sur Bélon est une entreprise 2.0, au processus technologique très pointu, compte environ 170 salariés et plus de 20 métiers logistiques et techniques.

La Scarmor accompagne ses collaborateurs au travers de parcours de formation complets, leur permettant de développer leurs compétences, et est, à ce titre, un acteur majeur de création d’emplois du bassin local.

⚠️ Arrivée 15 minutes avant la visite (présentation de la carte d’identité).

⚠️ Prévoir impérativement des vêtements chauds et proscrire les talons hauts (chaussures fermées).

⚠️ Les photos sont interdites.

⚠️ Minimum 6 participants inscrits pour qu’ait lieu la visite. .

Zone Industrielle de Kerandreo Scarmor Leclerc Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

