[COMPLET] Visite exceptionnelle de l’usine de production Trivium Packaging STESF 2025 Trivium Packaging Moëlan-sur-Mer

[COMPLET] Visite exceptionnelle de l’usine de production Trivium Packaging STESF 2025

Trivium Packaging 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 16:00:00

2025-10-24

L’usine Trivium de Moëlan-sur-Mer, en Bretagne, a été inaugurée en 1961, est le spécialiste de l’emballage métallique (aluminium et acier). Vous utilisez immanquablement leur produit tous les jours. Aujourd’hui, c’est l’une des usines phares du groupe Trivium, avec un personnel permanent et intérimaire hautement qualifié dans trois technologies distincts dont les canettes. Avec une capacité de production de plus d’un milliard de canettes par an. L’acier et l’alu sont recyclables à l’infini contrairement au plastique. Tous les déchets sont compactés et renvoyés aux fournisseurs.

La visite débutera par une présentation courte en salle, puis vous découvrirez les lignes de fabrication des boîtes de conserve en acier et en aluminium.

Arrivée 15 minutes avant

♿ Entreprise accessible aux personnes en situation de handicap moteur présence de WC PMR. Entreprise non accessible aux personnes en situation de handicap visuel et auditif (usine bruyante). .

Trivium Packaging 44 Rue Pont ar Laer Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

