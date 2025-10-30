COMPLET Visite guidée de la sucrerie d’Erstein (Cristal Union) Erstein

COMPLET Visite guidée de la sucrerie d’Erstein (Cristal Union)

Route du Rhin Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-10-30 09:00:00

fin : 2025-12-09 12:00:00

Date(s) :

2025-10-30 2025-11-14 2025-11-25 2025-12-09

Découverte de toutes les facettes de la fabrication du sucre.

Venez découvrir toutes les façettes de la production de sucre, de l’arrivée de la betterave à sa transformation en sucre.

Nous vous rappelons que les visites ne sont pas adaptées enfants de moins de 14 ans et aux personnes à mobilité réduite.

Le site étant en pleine activité, il est important de savoir que les visites présentent des contraintes (durée environ 2h, marche, escaliers, passage chaud froid, odeurs, bruits etc..) il faut donc être en bonne santé. 0 .

Route du Rhin Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace

English :

Discovery of all the facets of sugar production.

German :

Entdeckung aller Facetten der Zuckerherstellung.

Italiano :

Scoprite tutte le sfaccettature della produzione di zucchero.

Espanol :

Descubra todas las facetas de la producción de azúcar.

