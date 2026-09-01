COMPLET – Visite guidée – La Maison Duthoya Maison Duthoya Landerneau

Informations pratiques

Landerneau

COMPLET – Visite guidée – La Maison Duthoya

Maison Duthoya 3 Rue du Commerce Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites exceptionnelles de la Maison Duthoya, une très belle maison de négociants construite en 1667. Après une remise en contexte historique du bâtiment par le service culture, Stéphane Lesueur, architecte chargé du chantier de restauration, évoquera les travaux de restauration en cours et à venir, pour la 3e année consécutive.

Visites toutes les 45 mn.

Différents créneaux de visites sont disponibles : 10h30, 11h15, 13h45, 14h30, 15h15 et 16h.

Durée de visite : 30min.

Sur réservation. .

Maison Duthoya 3 Rue du Commerce Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 85 33 11

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English :

L’événement COMPLET – Visite guidée – La Maison Duthoya Landerneau a été mis à jour le 2026-09-08 par OT LANDERNEAU – DAOULAS