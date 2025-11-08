Complètement fumé Le StanG Pluvigner

Complètement fumé

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Dans le cadre d’Un automne autrement 2025

Théâtre Un seul en scène de Mathieu Ducrez

A chaque étape de la vie de Mathieu Ducrez correspond une marque ou un style de cigarettes. D’habitude chez les gens, c’est plutôt des chansons. Et bien lui, non. De sa première taf, adolescent, au burnout pulmonaire de la quarantaine, en passant par sa première cigarette après l’amour, la découverte des pétards à la Fac, ou encore la vaporette au travail, il nous raconte avec humour et lucidité sa vie de couple avec la nicotine. Une action s’inscrivant dans le mois sans tabac. .

Le StanG 1 Avenue Général de Gaulle Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne +33 2 59 17 00 10

L’événement Complètement fumé Pluvigner a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon