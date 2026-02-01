Complètement retourné ! Atelier jeune public, au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine
Mercredi 18 Février 2026 de 14h30 à 16h30
► Atelier jeune public Dès 7 ans
Chaque enfant esquisse au crayon des silhouettes de personnages du musée. Tournées, retournées et modifiées, celles-ci inspirent un nouveau personnage en argile.
L’atelier jeune public est réservé aux enfants. L’adulte accompagnant peut, pendant l’atelier, participer à une visite guidée. 5 .
10 rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 24 25 76 34 jeunepublic@museecamilleclaudel.fr
