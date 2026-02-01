Complètement retourné ! Atelier jeune public, au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine

10 rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Mercredi 18 Février 2026 de 14h30 à 16h30

Complètement retourné !

► Atelier jeune public Dès 7 ans

Chaque enfant esquisse au crayon des silhouettes de personnages du musée. Tournées, retournées et modifiées, celles-ci inspirent un nouveau personnage en argile.

L’atelier jeune public est réservé aux enfants. L’adulte accompagnant peut, pendant l’atelier, participer à une visite guidée. 5 .

10 rue Gustave Flaubert Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 3 24 25 76 34 jeunepublic@museecamilleclaudel.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Complètement retourné ! Atelier jeune public, au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise