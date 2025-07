Complices de Danses à Maurepas Promenade Odette du Puigaudeau Rennes

✨ Le 15 juillet 2025 – 14h30 à 15h30 Promenade Odette du Puigaudau, Rennes → Rencontre « Complices de Danses » avec la chorégraphe Fatima Leghzal et Ronan Desprès à la batterie

Bab’El Dañs débarque à Maurepas pour un temps fort festif, participatif et engagé autour de Danses En Héritage.S et du Banquet Populaire de la Compagnie Mirelaridaine !

Un moment de transmission, de découverte et de création ouvert à toutes et tous, pour s’initier aux danses populaires recueillies auprès des rennais.es : reggada marocain, raï algérien, plinn breton, damat halay turc et bien d’autres !

Une invitation à se reconnecter à ses racines et à partager des gestes venus d’ici et d’ailleurs.

Promenade Odette du Puigaudeau 74 Av. de Rochester, 35700 Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine