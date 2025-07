Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Mairie Étival

Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Mairie Étival jeudi 17 juillet 2025.

Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

Mairie 80 Rue de l’Église Étival Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 09:30:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Balade découverte le jeudi 17 juillet de 9h30 à 12h au départ de la mairie d’Étival

Savez-vous que l’eau, les forêts et les roches peuvent s’accorder à la musique ? Notre saxophoniste vous emmène à la découverte de phénomènes acoustiques extraordinaires. Jouant ensemble, les éléments naturels du paysage et le musicien se synchronisent en une harmonie parfaite pour vous faire découvrir des échos et des résonances d’une rare qualité.

Tendez l’oreille et rejoignez nous pour ce moment exceptionnel en pleine nature

GRATUIT et ouvert à tous. Réservation auprès de du CPIE du Haut-Jura. .

Mairie 80 Rue de l’Église Étival 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

English : Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

German : Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

Italiano :

Espanol :

L’événement Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Étival a été mis à jour le 2025-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE