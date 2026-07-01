Informations pratiques

Étival

Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

Étival Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-17 12:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

Vendredi 17 juillet de 09h30 à 12h

Étival, RDV devant la mairie

Gratuit et ouvert à tous.

Vivez une expérience musicale inédite !

Savez-vous que les forêts, l’eau et les roches jouent de la musique ? Notre saxophoniste et éducateur à l’environnement vous emmène à la découverte de phénomènes acoustiques extraordinaires

Jouant ensemble, les éléments naturels du paysage et le musicien se synchronisent en une harmonie parfaite pour vous faire découvrir des échos et des résonances d’une rare qualité

Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura

> Par mail contact@cpie-haut-jura.org

> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .

Étival 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

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English : Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique

L’événement Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Étival a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)