Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Étival
vendredi 17 juillet 2026 · Étival
Informations pratiques
Étival
Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique
Étival Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 09:30:00
fin : 2026-07-17 12:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique
Vendredi 17 juillet de 09h30 à 12h
Étival, RDV devant la mairie
Gratuit et ouvert à tous.
Vivez une expérience musicale inédite !
Savez-vous que les forêts, l’eau et les roches jouent de la musique ? Notre saxophoniste et éducateur à l’environnement vous emmène à la découverte de phénomènes acoustiques extraordinaires
Jouant ensemble, les éléments naturels du paysage et le musicien se synchronisent en une harmonie parfaite pour vous faire découvrir des échos et des résonances d’une rare qualité
Réservez votre place auprès du CPIE du Haut-Jura
> Par mail contact@cpie-haut-jura.org
> Ou par téléphone (CPIE du Haut-Jura) 03 84 42 85 96 .
Étival 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org
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English : Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique
L’événement Complicité sonore insolite quand la nature joue de la musique Étival a été mis à jour le 2026-07-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)