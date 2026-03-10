COMPLOTS INDUSTRIES PAR LA COMPAGNIE AVANT L’INCENDIE SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Portet-sur-Garonne

COMPLOTS INDUSTRIES PAR LA COMPAGNIE AVANT L’INCENDIE

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne Haute-Garonne

Complots Industries est l’entreprise la plus secrète au monde. C’est elle qui a écrit et diffusé toutes les théories du complot de l’histoire moderne.

Dans ce spectacle, le public endosse le rôle d’employé.e.s du pôle création de l’entreprise éponyme. Leur chef de section paniqué vient leur annoncer que toutes leurs nouvelles propositions de récits complotistes ont été rejetées. Le couperet tombe ils ont une heure pour en élaborer une nouvelle en urgence, quitte à prendre exemple sur celles déjà existantes, afin de conserver leurs places et redorer le prestige de leur groupe. .

SALLE ANGÈLE DEL RIO BETTINI MAISON DE QUARTIER DU RÉCÉBÉDOU Allée du Grand Chêne Portet-sur-Garonne 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 76 29 31 centreculturel@portetgaronne.fr

English :

Complots Industries is the world’s most secretive company. It has written and disseminated every conspiracy theory in modern history.

