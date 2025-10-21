Composer et recycler Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate

Composer et recycler Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate mardi 21 octobre 2025.

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant réalise une composition créative à partir d’éléments recyclés comme les papiers, cartons et plastiques. De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.

Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com

English : Composer et recycler

With the help of painter Sophie Lecesne, your child will create a creative composition using recycled elements such as paper, cardboard and plastic. Ages 7 to 12. Registration required.

German : Composer et recycler

Mit Hilfe der Malerin Sophie Lecesne stellt Ihr Kind eine kreative Komposition aus recycelten Elementen wie Papier, Pappe und Plastik her. Von 7 bis 12 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Con l’aiuto della pittrice Sophie Lecesne, il bambino creerà una composizione creativa utilizzando materiali riciclati come carta, cartone e plastica. Dai 7 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Con la ayuda de la pintora Sophie Lecesne, su hijo creará una composición creativa utilizando materiales reciclados como papel, cartón y plástico. De 7 a 12 años. Inscripción obligatoria.

