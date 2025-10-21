Composer et recycler Bâtiment à gauche de la mairie Houlgate
Composer et recycler
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
2025-10-21
Avec l’aide de l’artiste-peintre Sophie Lecesne, votre enfant réalise une composition créative à partir d’éléments recyclés comme les papiers, cartons et plastiques. De 7 à 12 ans. Inscription obligatoire.
De 7 à 12 ans.

Inscription obligatoire.
De 7 à 12 ans.
Inscription obligatoire. .
Bâtiment à gauche de la mairie 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 7 62 04 74 38 14arts14@gmail.com
English : Composer et recycler
With the help of painter Sophie Lecesne, your child will create a creative composition using recycled elements such as paper, cardboard and plastic. Ages 7 to 12. Registration required.
German : Composer et recycler
Mit Hilfe der Malerin Sophie Lecesne stellt Ihr Kind eine kreative Komposition aus recycelten Elementen wie Papier, Pappe und Plastik her. Von 7 bis 12 Jahren. Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Con l’aiuto della pittrice Sophie Lecesne, il bambino creerà una composizione creativa utilizzando materiali riciclati come carta, cartone e plastica. Dai 7 ai 12 anni. Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
Con la ayuda de la pintora Sophie Lecesne, su hijo creará una composición creativa utilizando materiales reciclados como papel, cartón y plástico. De 7 a 12 años. Inscripción obligatoria.
