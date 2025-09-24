Composer pour l’image : rencontre avec Úlfur Eldjárn Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Composer pour l’image : rencontre avec Úlfur Eldjárn Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Tout public

?Le musicien islandais Úlfur Eldjárn évolue à la frontière des musiques contemporaines et de l’électronique. En parallèle de ses projets de création, il a développé une carrière prolifique en tant que compositeur pour des séries télévisées, les jeux vidéos, le documentaire ou la publicité. À l’occasion de sa résidence à Nantes, Trempo et la Maison de l’Europe proposent une rencontre, pour échanger sur la démarche créative et les opportunités de carrière.

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu https://trempo.com/actualites/composer-pour-l-image-rencontre-avec-ulfur-eldjarn/