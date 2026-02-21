Composition électroacoustique La Muse en Circuit Centre National de Création Musicale Alfortville

Du lundi 9 mars au vendredi 13 mars

Restitution Vendredi 13 mars, 20 h dans le cadre des Muse in Situe

Entrée libre sur réservation

Étudiant·es en composition électroacoustique : Paola Aviles, Antoine Alcaraz, Eloi Petillon, Loic Guerineau, Thomas cabel, Emma Deriviere, Sikai Li, Etudiantes du département théâtre : Thaïs Frey et Anne-Chrystel Hazoume.

La Boutique des Rêves de Ingeborg Bachmann est une œuvre à la fois nouvelle et pièce radiophonique, qui sera adaptée en spectacle théâtral et musical sous casque audio en septembre 2026 par le compositeur Karl Naegelen et la metteuse en scène Clara Chabalier.

L’histoire suit Laurenz, un employé de bureau invisible aux yeux des autres, qui découvre un mystérieux magasin vendant des rêves. Le vendeur lui propose d’en vivre trois, payés non pas en argent mais en temps de vie. À travers ces expériences, sa personnalité se révèle et sa vie se transforme.

Le projet met en avant les liens entre musique et théâtre, explorant comment le son influence le sens, comment le langage change selon son environnement musical, et comment passer du réalisme à l’absurde. Les élèves en création et en théâtre travailleront avec Clara Chabalier et Karl Naegelen à partir du texte et de son adaptation pour expérimenter ensemble ces possibilités scéniques.

Atelier Laboratoire – Encadré par Clara Chabalier et Karl Naegelen

Du lundi 09 mars 2026 au vendredi 13 mars 2026 :

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

La Muse en Circuit Centre National de Création Musicale 18, rue Marcelin Berthelot 94140 Alfortville

