Composition florale au pastel à l’huile, musée des Beaux-Arts, Saint-Quentin

Composition florale au pastel à l’huile Samedi 6 juin, 14h00 musée des Beaux-Arts Aisne

10 euros à partir de 16 ans (débutants et amateurs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Inspirés par les couleurs et les formes de la nature présente dans les collections, venez vous essayer au pastel à l’huile sous les conseils avisés d’Esther Gonçalves, artiste multidisciplinaire. Vous apprendrez à associer gestes et nuances pour composer une œuvre florale qui reflète votre propre sensibilité.

Composez votre bouquet artistique.

musée des Beaux-Arts 28 rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]

Inspirés par les couleurs et les formes de la nature présente dans les collections, venez vous essayer au pastel à l’huile sous les conseils avisés d’Esther Gonçalves, artiste multidisciplinaire. à …

©Esther Gonçalves