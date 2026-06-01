Composition florale au pastel à l’huile, musée des Beaux-Arts, Saint-Quentin
Composition florale au pastel à l’huile, musée des Beaux-Arts, Saint-Quentin samedi 6 juin 2026.
Composition florale au pastel à l’huile Samedi 6 juin, 14h00 musée des Beaux-Arts Aisne
10 euros à partir de 16 ans (débutants et amateurs)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Inspirés par les couleurs et les formes de la nature présente dans les collections, venez vous essayer au pastel à l’huile sous les conseils avisés d’Esther Gonçalves, artiste multidisciplinaire. Vous apprendrez à associer gestes et nuances pour composer une œuvre florale qui reflète votre propre sensibilité.
Composez votre bouquet artistique.
musée des Beaux-Arts 28 rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0323670500 »}]
Inspirés par les couleurs et les formes de la nature présente dans les collections, venez vous essayer au pastel à l’huile sous les conseils avisés d’Esther Gonçalves, artiste multidisciplinaire. à …
©Esther Gonçalves
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