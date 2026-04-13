Composition hybride : entrelacer musique, mouvement, medium, sens et technologie Maison Heinrich Heine Paris
Composition hybride : entrelacer musique, mouvement, medium, sens et technologie Maison Heinrich Heine Paris jeudi 16 avril 2026.
À l’occasion de la sortie de son album « rosebud » chez WERGO
(Mayence), le compositeur allemand Matthias Krüger présentera son
travail à partir de la projection de deux vidéos artistiques :
♫ « sweep over me them dusty bristles » (2018/20, pour ensemble de cinq
performeurs et électronique analogique-numérique en temps réel, audio en
stéréo, 30’)
♫ « rosebud » (2022/24, pour danseur, capteurs et électronique en temps réel, audio en quadriphonie, 18’).
Une soirée qui mêle cinéma, musique et discussion.
Avec
Matthias Krüger (composition/électronique/vidéo (Paris/Hambourg))
Victor Virnot (danseur, performeur, chorégraphe)
Modéré par
Philippe Langlois (Directeur de la pédagogie et de la documentation-Ircam)
Une projection-débat d’une performance vidéo qui encadre une performance de danse et de la musique.
Le jeudi 16 avril 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris
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