Composition hybride : entrelacer musique, mouvement, medium, sens et technologie Maison Heinrich Heine Paris

À l’occasion de la sortie de son album « rosebud » chez WERGO

(Mayence), le compositeur allemand Matthias Krüger présentera son

travail à partir de la projection de deux vidéos artistiques :

♫ « sweep over me them dusty bristles » (2018/20, pour ensemble de cinq

performeurs et électronique analogique-numérique en temps réel, audio en

stéréo, 30’)

♫ « rosebud » (2022/24, pour danseur, capteurs et électronique en temps réel, audio en quadriphonie, 18’).

Une soirée qui mêle cinéma, musique et discussion.

Avec

Matthias Krüger (composition/électronique/vidéo (Paris/Hambourg))

Victor Virnot (danseur, performeur, chorégraphe)

Modéré par

Philippe Langlois (Directeur de la pédagogie et de la documentation-Ircam)

Une projection-débat d’une performance vidéo qui encadre une performance de danse et de la musique.

Le jeudi 16 avril 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T19:30:00+02:00_2026-04-16T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.facebook.com/events/932838716273484?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/932838716273484?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

