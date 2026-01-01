Compositrices au salon de Josephine Conservatoire Municipal Charles Münch PARIS

Les romances des compositrices Hortense de Beauharnais et Sophie Gail sont mis en lumière pour ce concert.

Le pianoforte sera également représenté, en accompagnement des chanteurs et également avec des morceaux de divers compositeurs.

Les élèves de la classe de chant de Julie Hassler et de la classe de piano forte de Natalia Valentin vous présentent des airs chantés accompagnés au pianoforte, ainsi que des pièces au piano forte, à l’auditorium du Conservatoire.

Le vendredi 30 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Conservatoire Municipal Charles Münch 7, rue Duranti 75011 PARIS



