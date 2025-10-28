COMPOSITRICES Place Roger Panouse Tournefeuille

COMPOSITRICES Place Roger Panouse Tournefeuille mardi 28 octobre 2025.

COMPOSITRICES

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 29 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 20:30:00

fin : 2025-10-29 22:00:00

Date(s) :

2025-10-28

Dans l’histoire de notre musique dite classique , il est bien difficile de trouver des partitions écrites par des femmes avant le 19e siècle.

La plus célèbre compositrice de ce programme est sans doute Nadia Boulanger. Mais on la connaît bien plus pour ses nombreux élèves dont Michel Legrand, Astor Piazzolla ou encore… Quincy Jones.

Pour servir ces compositrices, l’Orchestre de Chambre de Toulouse a fait appel à Anaïs Constans, l’une des sopranos françaises les plus talentueuses ! 5 .

Place Roger Panouse L’ESCALE Tournefeuille 31170 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 10 15

English :

In the history of our so-called « classical » music, it is very difficult to find scores written by women before the 19th century.

German :

In der Geschichte unserer sogenannten « klassischen » Musik ist es sehr schwierig, Partituren zu finden, die vor dem 19. Jahrhundert von Frauen geschrieben wurden.

Italiano :

Nella storia della nostra musica cosiddetta « classica », è molto difficile trovare partiture scritte da donne prima del XIX secolo.

Espanol :

En la historia de nuestra música llamada « clásica », es muy difícil encontrar partituras escritas por mujeres antes del siglo XIX.

L’événement COMPOSITRICES Tournefeuille a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE